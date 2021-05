Transfer vor EM: ManUtd legt Zeitplan für Sancho-Wechsel vor

Manchester United will sich den englischen Nationalspieler Jadon Sancho in diesem Sommer unbedingt krallen. Nach Möglichkeit soll der Transfer bereits vor der EM über die Bühne gehen.

Der englische Rekordmeister war bereits im vergangenen Jahr sehr an einem Engagement des 21-jährigen Offensivspielers interessiert. Damals erfüllte man die Bedingungen des BVB (120 Mio. Euro Ablöse, Abwicklung des Transfers bis Mitte Juli) von Seiten des Premier League-Klubs allerdings nicht. Dies soll in diesem Transferfenster anders sein. Laut einem Bericht der “Bild” forciert ManUtd einen Sancho-Wechsel noch vor EM-Start am 11. Juni. Rund 90 Mio. Euro sollen die Engländer bereit sein zu zahlen. Damit könnten die Bedingungen Dortmunds erfüllt werden. Die Chancen auf einen Transfer sind absolut intakt.

psc 11 Mai, 2021 09:32