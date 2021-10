Unabhängig von Haaland-Zukunft: BVB will Adeyemi verpflichten

Karim Adeyemi könnte wohl seine letzte Saison bei Red Bull Salzburg verbringen. Der deutsche Nationalspieler wird offenbar von Borussia Dortmund gejagt. Auch mit dem FC Bayern wird er in Verbindung gebracht.

Durch seine furiosen Auftritte bei Red Bull Salzburg hat sich Karim Adeyemi auf das Radar der beiden deutschen Spitzenteams Borussia Dortmund und FC Bayern gespielt. Sollen die Münchner Überlegungen gestartet haben, wie der Stürmer verpflichtet werden könnte, bemüht sich aber auch der BVB um den 19-Jährigen.

Wie die “Bild”-Zeitung berichtet, sei ein möglicher Transfer Adeyemis nach Dortmund sogar unabhängig davon, was mit Erling Haaland geschieht. Letzterer ist vertraglich noch bis 2024 an den BVB gebunden, hat ab 2022 wohl aber eine Ausstiegsklausel. Für Adeyemi dürften indes zwischen 30 bis 40 Millionen Euro an Ablöse fällig werden.

adk 10 Oktober, 2021 11:49