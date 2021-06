Verwirrung um die Zukunft von Edin Terzic beim BVB

Edin Terzic muss bei Borussia Dortmund wieder ins zweite Glied rücken: Marco Rose übernimmt den Cheftrainerposten von ihm. Eigentlich deutete alles darauf hin, dass Terzic dennoch an Bord bleibt. Eine finale Entscheidung ist aber noch nicht getroffen.

Dies berichtet der “kicker”. Demnach mache sich Terzic nach einer nervenaufreibenden und letztlich für ihn erfolgreichen Saison (Pokalsieg, Champions League-Quali) noch Gedanken um seine Zukunft. Ob er in Dortmund tatsächlich wieder als Assistent amten wird, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Der 38-Jährige ist dem Verein aber in jedem Fall sehr verbunden, weshalb er sich bisher beispielsweise gegen einen Wechsel zu einem Bundesliga-Konkurrenten entschieden hat. Werder Bremen und Eintracht Frankfurt hatten sich zwischenzeitlich nach ihm erkundigt.

Ein Angebot eines ausländischen Spitzenklubs könnte Terzic noch ins Grübeln bringen.

psc 1 Juni, 2021 10:14