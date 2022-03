Vier Kandidaten für die Haaland-Nachfolge beim BVB

Borussia Dortmund muss sich mit einem möglichen Abgang von Erling Haaland nach dieser Saison auseinandersetzen. Für die Nachfolge gibt es derzeit vier Kandidaten.

Nach Angaben der “Bild” umfasst die Schattenliste unter anderem den französisch-ivorischen Ajax-Stürmer Sébastien Haller, der in der Bundesliga dereinst seine Tauglichkeit bei Eintracht Frankfurt unter Beweis stellte. Auch in dieser Saison trifft er am Laufmeter: Für Ajax war er in 35 Pflichtspielen bereits 33 Mal erfolgreich. Sein Vertrag läuft bis 2025. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht, die geforderte Ablöse für den 27-Jährigen soll bei rund 30 Mio. Euro liegen.

Eine deutlich jüngere Alternative ist der Tscheche Adam Hlozek von Sparta Prag. Der 19-Jährige erzielte in dieser Saison bislang neun Tore und 13 Assists. Mit ihm sollen sich die BVB-Verantwortlichen schon eine Weile auseinandersetzen. Seine Tauglichkeit in einer Topliga muss er allerdings noch unter Beweis stellen.

Darüber hinaus gibt es in Dortmund auch noch zwei potentielle Haaland-Nachfolger, die bereits in der Bundesliga aktiv sind: Sasa Kalajdzic (24) vom VfB Stuttgart und Patrik Schick (26) von Bayer Leverkusen. Für letzteren fordert Bayer Leverkusen angeblich über 70 Mio. Euro. Deshalb hat Dortmund von ihm schon Abstand genommen.

Ins Stocken geraten ist bei Dortmund derweil die geplante Verpflichtung von Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi. Grund ist die Ablöseforderung von Red Bull: 45 Mio. Euro werden gefordert, das ist dem BVB laut “Sport Bild” zu viel.

Der Verkauf von Haaland würde eine Ablöse von 75 Mio. Euro generieren. Allerdings kommen die Einnahmen nicht vollumfänglich den Dortmundern zu.

