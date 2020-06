Watzke äussert sich zu möglichem Sancho-Verbleib

Noch ist unklar, ob Jadon Sancho schon im Sommer den BVB verlässt oder nicht doch bleibt. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezieht dazu Stellung.

Dass Jadon Sancho Borussia Dortmund nach Saisonende verlassen könnte, ist eine mögliche Option. Allerdings bemüht sich der BVB weiterhin um einen Verbleib des Engländers. Der Klub könnte davon profitieren, dass Interessenten der Ablöseforderung möglicherweise nicht nachkommen können.

Wenn Jadon auf uns zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg – was bisher nicht der Fall gewesen ist – und ein Verein das zahlen will, was wir wollen, dann werden wir das besprechen. Ich glaube aber nicht, dass ein Verein kommt und die Summe zahlt, die wir uns vorstellen”, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im “Sport1 – Doppelpass” und machte auch klar, dass man anderen Vereinen auch nicht entgegenkommen werde: “Wir haben die Phase hinter uns gelassen, wo wir Spieler verkaufen mussten. Ich glaube nicht, dass es da einen Transfer im Sommer geben wird.”

adk 28 Juni, 2020 16:46