Watzke hat sich mit Klopp über Marco Rose beraten

Borussia Dortmund hat im Hinblick auf die kommende Saison Marco Rose als neuen Cheftrainer verpflichtet. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich bei der Wahl des Coaches auch mit Jürgen Klopp beraten.

Marco Rose war beim BVB von Anfang an die erste Wahl, wie Watzke im Interview mit der “Sport Bild” betont. Demnach sei man im Lager Dortmunds “schon länger davon überzeugt, dass Marco Rose die beste Lösung” gewesen sei. Vor allem zwei Erlebnisse hatten den BVB-Boss von Rose “total überzeugt”. Einerseits der Triumph in der Youth League mit der U19 von Red Bull Salzburg. Und ausserdem das Direktuell zwischen den Österreichern und Borussia Dortmund in der Europa League vor rund drei Jahren. Der BVB sei “absolut chancenlos” gewesen. “Ich habe mich noch nie in meinem Leben auf der Tribüne so allein gefühlt”, sagt Watzke.

Der 61-Jährige hat sich vor der definitiven Verpflichtung auch noch mit Jürgen Klopp beraten. Mit dem heutigen Liverpool-Coach ist er weiterhin gut befreundet: “Jürgen hat uns versichert, dass Marco fachlich und menschlich grossartig ist.”

psc 12 Mai, 2021 10:49