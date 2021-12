Watzke spricht Machtwort im TV-Streit zwischen Marco Rose & Didi Hamann

Trotz eines 3:0-Siegs gegen Greuther Fürth ist die Stimmung bei Borussia Dortmund im Anschluss an die Partie aufgeheizt: Grund ist ein Streit zwischen Trainer Marco Rose und “Sky”-TV-Experte Didi Hamann. Jetzt mischt sich auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ein.

Rose wirft Hamann vor, Stimmung gegen den BVB zu machen. “Didi Hamann nagelt gegen Borussia Dortmund. Das ist ja nicht das erste Mal. Und das finde ich nicht in Ordnung”, sagt er nach dem Spiel im Interview mit “Sky”. Zuvor hatte der TV-Experte auf dem Sender verlauten lassen, dass ihn der Auftritt der Dortmunder gegen den Aufsteiger trotz des klaren Resultats nicht überzeugte: “Sie haben 12:8-Torschüsse gegen einen Abstiegskandidaten, das ist mir zu wenig.”

Zum wiederholten Male fühlt Rose seine Mannschaft vom Ex-Nationalspieler unfair beurteilt: “Wir haben einen guten Kader, ja. Aber wir haben eben auch mit vielen Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen. Und deshalb sage ich: Die Kritik ist nicht immer fair, Didi Hamann nagelt gegen Dortmund.” “Sky”-Moderator Patrick Wasserzieher versucht zu beschwichtigen und sagt, dass Hamann lediglich seine Meinung kundtue. Rose lässt aber nicht locker: “Aber sie haben ja den gleichen Arbeitgeber. Hier in Dortmund sehen das einige aber genauso wie ich. Und da lade ich Didi Hamann gerne mal hier nach Dortmund oder zu mir nach Hause ein und dann erkläre ich ihm die Dinge, wie sie sind.” Die Einladung will der “Sky”-Experte annehmen: “Einen Gruss nach Dortmund, die Einladung nehme ich gerne an. Ich komme ins Stadion, wenn das wieder geht, oder auch mal zu ihm nach Hause, wenn er ein gutes Glas Wein hat.”

An seiner Kritik hält er indes fest: “Ich würde das nicht sagen, wenn ich nicht denken würde, dass sie es besser können. Heute haben sie schlecht gespielt und durch die individuelle Klasse gewonnen.”

BVB-Geschäftsführer Watzke stellt sich derweil eindeutig hinter seinen Trainer. “Ich stehe zu 100 Prozent zu den Aussagen von unserem Trainer Marco Rose”, wird er von “Bild” zitiert.

psc 16 Dezember, 2021 11:44