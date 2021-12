Watzke über Haaland: Interesse von Real Madrid “verbürgt”

Über einen Abgang von Erling Haaland weg von Borussia Dortmund wird mehr denn je spekuliert. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äussert sich nun.

Verlässt Erling Haaland Borussia Dortmund zum Saisonende oder bleibt er doch? Der 21 Jahre alte Norweger besitzt in seinem bis 2024 datierten Kontrakt eine Ausstiegsklausel, die ihm einen vorzeitigen Ausstieg ab 2022 ermöglichen würde.

”Es kann sein, dass Erling geht, es kann sein, dass er bleibt”, sagte Hans-Joachim Watzke nun bei “Bild live”, meinte das Interesse von Real Madrid sei sogar “verbürgt” und fügte an: ”Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fussball gespielt.”

In den kommenden Monaten soll die Entscheidung fallen, wo Haaland nach der Saison spielt. Ob sich Real Madrid tatsächlich gute Chancen ausrechnen darf, bleibt abzuwarten.

adk 19 Dezember, 2021 10:22