Wechsel vor Vollzug: Roman Bürki findet neuen Klub in der MLS

Roman Bürki scheint seinen neuen Verein gefunden zu haben: Der langjährige BVB-Keeper entscheidet sich für einen Wechsel nach Nordamerika.

Wie “transfermarkt.us” berichtet, hat der 31-jährige Schweizer Goalie eine Einigung mit MLS-Verein St. Louis City erzielt. Noch sind einige Details zu regeln, auch bezüglich der Ablösemodalitäten, doch Bürki könnte wie vor kurzem bereits sein Landsmann Xherdan Shaqiri seine Zelte in Nordamerika aufschlagen.

In der laufenden Saison kam Bürki als Nummer 3 des BVB zu keinem einzigen Pflichtspieleinsatz. Bereits im vergangenem Sommer und auch im Januar prüfte der Keeper andere Optionen. Das richtige und passende Angebot war allerdings nicht dabei. Nun buhlte angeblich der FC Bayern um Bürki. Der deutsche Rekordmeister wollte diesen als Neuer-Backup installieren. Den Münchnern soll Bürki aber ebenso abgesagt haben wie auch Aston Villa oder dem FC Valencia.

In der MLS wartet auf den früheren GC- und YB-Profi endlich wieder eine Aufgabe als Nummer 1 mit regelmässigen Einsätzen. Offen ist indes der Zeitpunkt des Wechsels: Die neue Franchise startet erst in der 2023er-Saison in den Spielbetrieb der MLS. Sportdirektor Lutz Pfannenstiel ist aber bemüht, bereits jetzt ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Mit dem Tschechen Tomas Ostrak vom 1. FC Köln sicherte er dem Verein zuletzt bereits einen anderen Europäer.

psc 15 März, 2022 08:52