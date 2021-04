Wegen Haaland: BVB-Sportdirektor Zorc bestätigt Gespräch mit Raiola

Der Berater wollte vom BVB-Verantwortlichen wohl wissen, welche Bedingungen der Klub für einen Transfer des 20-jährigen Norwegers stellt. Diese Informationen konnte Zorc liefern. “Ich habe gestern noch mit Raiola gesprochen. Wir haben unsere Intention klar gemacht”, wird der Dortmunder Verantwortliche zitiert. Die Absicht des Bundesligisten ist indes klar: Haaland soll noch für mindestens eine weitere Saison gehalten werden. Ein Abgang in diesem Sommer würde eine sehr hohe Ablöse – wohl im Bereich von mehr als 150 Mio. Euro bedürfen.

Am Donnerstag ist Raiola gemeinsam mit Haalands Vater Alf-Inge nach Barcelona gereist, um sich mit Präsident Joan Laporta zu unterhalten. Der Jungstar soll der absolute Wunschspieler des neuen Klubbosses sein.

Später reiste er laut Transferexperte Fabrizio Romano weiter nach Madrid, wo auch ein MEeting mit den Real-Verantwortlichen anstand.

Ganz ausgeschlossen ist ein Haaland-Transfer in diesem Sommer nicht. Ab 2022 besteht dann eine Ausstiegsklausel, die einen Transfer deutlich vereinfachen würde.

Mino Raiola is meeting with Real Madrid after Barcelona and the plan for #Haaland is so clear: talk with 5 top clubs interested, their projects, proposals and then decide for the future. It’ll be a long race.

BVB position: won’t accept less than €150m to sell him this summer. https://t.co/U6D8TyobWS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021