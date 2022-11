WM-Aus für Marco Reus – dafür ist Moukoko dabei

Es ist amtlich: Marco Reus verpasst die WM mit der deutschen Nationalmannschaft. Dafür ist sein Dortmunder Teamkollege Yussoufa Moukoko dabei.

Reus laboriert an einer Entzündung am Fuss und steht laut «Sky» deshalb definitiv nicht im WM-Aufgebot. Es ist nicht das erste grosse Turnier, das der 33-Jährige verletzungsbedingt verpasst. Bereits an der WM 2014 sowie an der EM 2016 und auch an jener im vergangenen Jahr war Reus nicht dabei.

Bundestrainer Hansi Flick hatte bis zuletzt gehofft, den Angreifer mitnehmen zu können. Dies ist nun aber nicht möglich. Dafür schafft nach Informationen von «Sport 1» Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko den Sprung ins WM-Team.

psc 10 November, 2022 09:15