Zorc verteidigt Rose-Entscheidung: “Sehr guter Trainer”

BVB-Manager Michael Zorc verteidigt die Entscheidung, Marco Rose ab der kommenden Saison als neuen Cheftrainer zu installieren.

Mit Borussia Mönchengladbach steckt Marco Rose derzeit in der Krise. Seit sieben Spielen haben die Fohlen bereits schon nicht mehr in der Bundesliga siegen können. Bei Borussia Dortmund sind die Verantwortlichen dennoch überzeugt, im 44-Jährigen den perfekten neuen Trainer zu finden.

“Wir sind von diesen Entscheidungen sehr überzeugt. Wir haben das alles sehr klar mit allen Beteiligten besprochen. Da gab es keinerlei Dissens”, sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in einem Interview mit der Welt am Sonntag und fügte an: “Wir wissen, dass Marco Rose ein sehr guter Trainer ist.” Bis Saisonende wird bei Borussia Dortmund noch Edin Terzic das Cheftrainer-Amt leiten. Dieser arbeitet derzeit recht erfolgreich, holte am Samstagabend den jüngsten 1:0-Sieg gegen Hertha BSC.

adk 14 März, 2021 11:14