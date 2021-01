Zwei französische Top-Klubs an Dahoud interessiert

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud könnte Borussia Dortmund verlassen. Angeblich buhlen gleich zwei Teams aus der französischen Ligue 1 um ihn.

Laut Angaben von Sport1 ist eine Winterwechsel von Mahmoud Dahoud durchaus möglich. Es gebe zwar noch keine konkreten Gespräche, Olympique Marseille und AS Monaco sollen allerdings am BVB-Profi Interesse zeigen.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in Dortmund noch bis 2022 unter Vertrag steht, sorgt sich um seine Chancen, für Deutschland bei der kommenden EURO zu spielen und will daher vom BVB wissen, wie weiter mit ihm verfahren wird. In der laufenden Bundesligasaison stand er erst fünf Mal auf dem Rasen.

adk 24 Januar, 2021 10:16