Arsenal wagt einen neuen Versuch bei Denis Zakaria

Denis Zakaria könnte bald auch im Klub an der Seite von Nati-Kollege Granit Xhaka spielen.

Wie die “Sun” berichtet, unternimmt der FC Arsenal einen neuen Versuch für eine Verpflichtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers. Zakaria steht bei Gladbach nur noch bis Saisonende unter Vertrag und könnte somit im kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Bei den Gunners war er bereits vor seiner schweren Verletzung im Frühjahr 2020 ein Thema, nun ist er es auch laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk wieder.

Mit ihrem Interesse am zweikampfstarken Mittelfeldprofi sind die Londoner indes nicht alleine. Zuletzt wurden etwa auch die AS Roma und Barça mit Zakaria in Verbindung gebracht. Gladbach versucht derweil weiterhin, den Spielmacher von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.

psc 29 Oktober, 2021 09:12