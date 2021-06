Der spanische Meister interessiert sich für Denis Zakaria

Denis Zakaria wird am Freitag im EM-Viertelfinal der Schweizer Nati gegen Spanien wohl den gelbgesperrten Granit Xhaka ersetzen. Möglicherweise kann er da auch Werbung in eigener Sache machen.

Nach wie vor ist nicht geklärt, wo der 24-jährige Mittelfeldspieler in der kommenden Saison aufläuft. Sein Vertrag bei Gladbach läuft noch bis Juni 2022. Die Bemühungen um eine Vertragsverlängerung von Seiten des Klubs fruchteten bisher nicht. Ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr soll unbedingt verhindert werden. Deshalb ist ein Wechsel des Schweizers noch in dieser Transferperiode nicht ausgeschlossen. Laut englischen und spanischen Medienberichten meldet der amtierende spanische Meister Atlético Madrid konkretes Interesse am Defensivstrategen an. Ein Angebot scheint bei den Fohlen aber noch nicht eingetroffen zu sein. Eine definitive Entscheidung über seine Zukunft wird Zakaria ohnehin erst nach der Europameisterschaft treffen.

Grundsätzlich gefällt es ihm nach eigener Aussage beim Bundesliga-Klub sehr gut. Dass die Fohlen nicht seine letzte Adresse sein werden, scheint indes ziemlich klar. Vor allem vor seiner schweren Verletzung im Frühling des vergangenen Jahres wurden auch schon Topklubs aus der Premier League oder der FC Bayern auf ihn aufmerksam. Konkret wurde es bislang in Hinsicht auf einen Transfer aber noch nicht.

psc 30 Juni, 2021 16:41