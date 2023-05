Bitter: Jonas Omlin fällt erneut aus

Borussia Mönchengladbach muss beim Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag erneut auf Jonas Omlin verzichten.

Der 29-Jährige plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum. Trainer Daniel Farke bestätigt seinen erneuten Ausfall: "Es ist Fakt, dass Jonas auch gegen Leverkusen definitiv nicht spielen kann. Wir haben zumindest noch Hoffnung, dass er am letzten Spieltag gegen Augsburg im Borussia-Park wieder dabei sein kann." Omlin wird für die Partie in Leverkusen, für die Wettanbieter in Deutschland gute Quoten bieten, wie schon bei der 2:5-Niederlage in Dortmund von Youngster Jan Olschowsky (21) vertreten.

Der Schweizer Keeper wechselte im Januar als Nachfolger von Yann Sommer aus Frankreich in die Bundesliga.

psc 19 Mai, 2023 15:39