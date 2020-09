Breel Embolo muss wohl noch warten

Gladbachs Stürmer Breel Embolo wird am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel der Fohlen gegen Union Berlin wohl noch nicht zum Einsatz gelangen.

Der 23-jährige Angreifer ist nach überstandener Verletzung am Sprunggelenk in dieser Woche zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz am Wochenende könnte aber noch zu früh kommen, wie Trainer Marco Rose am Donnerstag andeutet: “Wir haben ihn in dieser Woche schon integriert, aber er ist noch nicht richtig im Mannschaftstraining. Das bedeutet, dass es Richtung Wochenende eher eng wird.”

Gladbach hat den Saisonstart in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 0:3 verloren. Embolo, der sich vor seiner Verletzung formstark zeigte, wird sehnlichst zurückerwartet.

psc 24 September, 2020 14:42