Denis Zakaria führt noch vor Weihnachten wegweisende Gespräche

Der Vertrag von Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach läuft zum Saisonende aus. Trotz offenbar grossem Interesse aus dem Ausland, insbesondere von der AS Roma, hofft man beim Bundesligisten auf eine Verlängerung mit dem Schweizer Nationalspieler. Noch vor Weihnachten sind Gespräche geplant.

Manager Max Eberl glaubt weiterhin daran, dass er den 24-jährigen Mittelfeldprofi von einem Verbleib bei den Fohlen überzeugen kann. “Ich sehe uns da nicht chancenlos. Dass Denis sehr begehrt ist, ist uns natürlich vollkommen bewusst. Aber er weiss auch, was er an uns hat und wie wir ihn in den vergangenen Monaten während seiner Verletzung unterstützt haben. Es wird vor Weihnachten weitere Gespräche mit ihm geben. Wir werden alles versuchen, ihn zu halten”, sagt der Gladbach-Sportdirektor in der “Sport Bild”. Zakaria hat sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht endgültig entschieden.

Der Spielgestalter ist sehr erfolgreich in die neue Saison gestartet und zeigte sowohl im Klub wie auch in der Nationalmannschaft starke Auftritte.

psc 13 Oktober, 2021 11:57