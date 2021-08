Eberl bestätigt: Viele Anfragen für Denis Zakaria

Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria will ein Jahr vor Vertragsende bei Gladbach einen Transfer vollziehen. Sportdirektor Max Eberl bestätigt, dass bereits viele Anfragen für den Mittelfeldprofi eingegangen sind.

Auf einer Pressekonferenz wiederholt Eberl erneut, dass Zakaria trotz weiterlaufendem Vertrag einen Wechselwunsch hinterlegt hat: “Zakaria hat die Idee, diesen Sommer etwas zu machen”, wird der Gladbach-Verantwortliche zitiert. Und weiter: “Es gibt viele Anfragen da muss man abwarten, was die nächsten Tage und Wochen passiert.”

Von wo und von wem die Anfragen stamm, will Eberl nicht verraten. In Verbindung gebracht wurde Zakaria in der Vergangenheit mit zahlreichen Klubs. Die AS Roma und Napoli wurden beispielsweise zuletzt genannt. Auch Premier League-Klubs haben sich bereits nach ihm erkundigt.

Vorerst bleibt der 24-Jährige ein vollwertiges Mitglied der Fohlenelf. Am Montag startet die Mannschaft im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern mit dem ersten Pflichtspiel dieser Saison in die neue Spielzeit.

Eberl: @Deniszakaria8 hat die Idee, diesen Sommer etwas zu machen. Es gibt viele Anfragen da muss man abwarten, was die nächsten Tage und Wochen passiert. Mit @MatzeGinter sind wir im Austausch. Wir sind daran interessiert, ich zu halten. Ob es klappt, wird sich zeigen. #FCKBMG — Borussia (@borussia) August 6, 2021

psc 6 August, 2021 14:48