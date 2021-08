Endlich: Breel Embolo meldet sich zurück im Training

Breel Embolo konnte erstmals in dieser Saison wieder Teile des Mannschaftstrainings von Gladbach bestreiten.

Der 24-Jährige zog sich im EM-Viertelfinal gegen Spanien eine Oberschenkelverletzung zu und musste seither kürzertreten. Wie sein Verein mitteilt, konnte er am Dienstag zum Auftakt in die neue Trainingswoche wieder einen kleinen Teil des Teamtrainings mitmachen, ehe er individuelle Übungen absolvierte. Für die Schweizer Nati steht er Anfang September wegen seines Trainingsrückstands noch nicht zur Verfügung.

Gladbach musste ausserdem verkünden, dass sich Embolos Sturmkollege Marcus Thuram bei der 0:4-Niederlage in Leverkusen einen Innenbandrisses am Knie. Dadurch könnte er bis im November ausfallen. Auch Aussenverteidiger Stefan Lainer muss nach seinem Knöchelbruch lange pausieren. Keine gravierende Blessur hat Alassane Pléa erlitten, auch wenn er das Training am Dienstag noch aussetzen musste.

psc 24 August, 2021 18:34