Gladbach stimmt Embolo-Verkauf zu – der neue Verein steht fest

Wie “Sky”-Transferexperte Florian Plettenberg am Mittwoch twittert, haben sich die Monegassen mit Borussia Mönchengladbach auf eine Ablöse für den 25-jährigen Stürmer geeinigt. 12,5 Mio. Euro zahlt der Ligue 1-Verein für die Dienste von Embolo. Bereits in Kürze soll dieser den Medizintest im Fürstentum bestreiten.

Der Angreifer verlässt Gladbach nach insgesamt drei Jahren. Für eine weitere Saison stand er noch unter Vertrag. Bei Monaco kann er nun international spielen. Der Verein hat sich für die Europa League qualifiziert. Gladbach ist international hingegen zum zweiten Mal in Folge nicht vertreten.

