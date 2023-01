Gladbach-Coach Farke äussert sich zu Gerüchten um Yann Sommer

Gladbachs Trainer Daniel Farke reagiert ziemlich gelassen auf die Wechselspekulationen rund um Goalie Yann Sommer.

Von einem Abgang seines Torhüters will der Fohlen-Coach erst einmal nichts wissen, wie er gegenüber «Sport 1» erklärt: «Warum sollten wir so einen Torhüter abgeben? Da müsste es schon sehr sehr gute Gründe geben, so einen Qualitätsspieler abgeben zu wollen.» Zuvor berichteten «Blick» und auch deutsche Medien, dass Sommer bei Gladbach einen Wechselwunsch platziert habe und in den kommenden Tagen zum FC Bayern gehen wolle.

Farke gibt an wegen der Personalie «total entspannt». Er wolle auch in der Rückrunde auf Sommer zählen: «Wir wollen den Vertrag mit Yann verlängern. Da wird es dann auch zeitnah Gespräche geben. Wir haben einen der besten Torhüter Europas unter Vertrag und spielen ambitioniert. Dafür brauchen wir Yann Sommer.»

Stand jetzt läuft der Vertrag des Schweizer Natikeepers im kommenden Sommer aus. Bei den Bayern soll er die Wunschlösung für die Rolle als Neuer-Ersatz sein.

psc 4 Januar, 2023 11:59