Gladbach-Coach Seoane fordert Entscheidung von Landsmann Elvedi

Bei Borussia Mönchengladbach gibt es mit Nico Elvedi und Florian Neuhaus weiterhin zwei "ungeklärte" Personalien. Die Verträge der beiden laufen im Juni 2024 aus. Geschäftsführer Roland Virkus hat bereits betont, dass sich das Duo zwischen Vertragsverlängerung und Abgang entscheiden muss. Trainer Gerardo Seoane fordert nun eine zeitnahe Klärung.

Der neue Borussia-Coach fordert laut "Bild" bis zum Trainingslager am Tegernsee, das am 22. Juli beginnt, Entscheidungen von Elvedi und Neuhaus. In jener Woche will Seoane seiner Mannschaft sein Spielsystem eintrichtern und intensiv arbeiten. Dabei will und muss er wissen, ob er in der neuen Saison auf die beiden Stammkräfte zählen kann oder nicht.

Beiden liegen von Klubseite her längst Angebote zu Vertragsverlängerungen vor. Entscheidungen sollen nun fallen. Sollten sie ablehnen, plant Gladbach Verkäufe, da ablösefreie Wechsel im kommenden Jahr verhindert werden sollen.

psc 14 Juli, 2023 16:11