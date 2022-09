Gladbach winkt dank Denis Zakaria ein Geldsegen

Borussia Mönchengladbach könnte vom Wechsel des Schweizer Nationalspielers Denis Zakaria von Juventus zu Chelsea beträchtlich profitieren.

Wie die “Bild” berichtet, winken dem Bundesligisten grosse Einnahmen. Gladbach hat sich demnach im Zuge des Verkaus von Zakaria an Juve Anfang des Jahres eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Chelsea hat sich die Dienste am 25-jährigen Mittelfeldspieler am Deadline Day auf Leihbasis inklusive Kaufoption in Höhe von 28 Mio. Euro gesichert. Sollte Chelsea die Option im kommenden Jahr ziehen, würde Gladbach demnach rund 4 Mio. Euro zustehen.

Durch die Champions League-Qualifikation von Juve wurde bereits eine Bonuszahlung in Höhe von 5 Mio. Euro getriggert. Zakaria wechselte Anfang des Jahres für eine Sockelablöse von knapp 9 Mio. Euro von Gladbach nach Turin. Inzwischen ist also bereits deutlich mehr Geld geflossen.

psc 4 September, 2022 21:24