Gladbach ist scharf auf Toulouse-Talent Ngoumou

Borussia Mönchengladbach könnte sich vor dem Ende der Transferperiode noch im Angriff verstärken. Bei den Fohlen wird Nathan Ngoumou als Neuzugang gehandelt.

Französischen Medien zufolge ist Borussia Mönchengladbach an Nathan Ngoumou vom FC Toulouse dran. Der 22 Jahre alte Offensivspieler soll 8 Mio. Euro kosten.

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus sagte laut “Bild” zu möglichen Verstärkungen erst: “Schwer zu sagen, ob noch was passiert. Ich kann nicht in die Kugel schauen. Es ist klar, dass wir Ausschau halten, dass wir Ideen und Vorstellungen haben, dass wir den Kader verstärken wollen. Wenn sich diese realisieren lassen, machen wir etwas. Wenn nicht, dann nicht. Momentan lässt sich überhaupt nicht voraussehen, was noch auf dem Markt passiert. Wenn was passiert, werden wir auf die Situation reagieren.”

adk 28 August, 2022 15:56