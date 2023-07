Gladbach kämpft weiterhin um Vertragsverlängerung mit Nico Elvedi

Borussia Mönchengladbach kämpft weiterhin um einen langfristigen Verbleib von Nico Elvedi und Florian Neuhaus.

Die beiden Stammkräfte sind aufgrund von jeweils im Juni 2024 auslaufenden Verträgen in einer ähnlichen Ausgangslage. Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus bestätigt in der "Sport Bild", dass sowohl mit Elvedi wie auch mit Neuhaus Gespräche über Vertragsverlängerungen laufen. "Wir wollen in diesem Sommer nach jetzigem Stand keinen von beiden abgeben", sagt der Gladbach-Verantwortliche und betont im gleichen Atemzug, dass ablösefreie Abgänge im kommenden Jahr auf jeden Fall verhindert werden sollen. Ähnliche Szenarien wie zuletzt bei Marcus Thuram oder Ramy Bensebaini sollen unbedingt verhindert werden: "Es ist auch so, dass wir zukünftig keinen werthaltigen Spieler mehr ablösefrei gehen lassen wollen, und das haben wir den Spielern auch klar gesagt. Es gab mit beiden schon erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung, wir wollen sie von unserem Weg überzeugen."

Ob dies gelingt, bleibt vorderhand offen. Virkus fordert indes schon bald Klarheit und macht dem Duo eine Ansage: "Es ist mit ihnen aber klar kommuniziert, dass sie nicht am 29. August zu uns kommen können und dann sagen: Wir gehen diesen Weg nicht mit. Da brauchen wir Planungssicherheit."

psc 12 Juli, 2023 11:43