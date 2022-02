Gladbach hat einen heissen Kandidaten für die Eberl-Nachfolge

Nach dem Rücktritt von Sportdirektor Max Eberl bei Gladbach suchen die Klubverantwortlichen fieberhaft nach einem Nachfolger für den 48-Jährigen. Möglicherweise wurden sie nun fündig.

Wie die “Bild” berichtet, steht der Franzose Hubert Fournier im Fokus der Fohlen und soll Favorit für die Eberl-Nachfolge sein. Der 54-jährige Franzose ist derzeit für den französischen Fussballverband FFF als Technischer Direktor tätig. In Gladbach ist er derweil kein Unbekannter: Zwischen 1996 und 1998 war er selbst als Spieler für den Bundesligisten aktiv. Er war sogar der erste Franzose in der Klubhistorie, der das Borussia-Trikot zog. Nun könnte er bald in neuer Funktion zurückkehren.

psc 11 Februar, 2022 09:58