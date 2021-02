Marco Rose bleibt bis Saisonende – Eberl wütet über Gerüchte zu Blitz-Aus

Auf einer Pressekonferenz räumt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl mit Lügen auf, die seit dem angekündigten Sommer-Wechsel von Marco Rose zum BVB grassieren und stellt klar, dass der 44-Jährige bis Saisonende bleibt.

Eine vorzeitige Trennung, über die zuletzt spekuliert wurde, steht nicht im Raum. “Natürlich bin ich traurig über Marcos Entscheidung. Ich bin mir aber absolut sicher, dass Marco bis zu seinem letzten Tag bei uns alles für den Erfolg des Vereins geben wird. Es gab daher keinerlei Gedanken daran, Marco vorzeitig freizustellen”, so Eberl. Auch Rose betont, dass er “weiter mit 100 Prozent Energie dabei”. Es kam jetzt viel Druck in die Sache. Deshalb habe er diese Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen, “weil mich die neue Aufgabe sehr reizt.”

Eberl sagt weiter, dass er schon “seit längerer Zeit” wusste, wie Roses Entscheidung ausfallen würde. Dass er am Montag davon völlig überrascht worden sei, sei schlicht falsch. Und auch, dass es nach der Bekanntgabe in der Mannschaft zu Wortgefechten oder Streit kam, stimme nicht: “Die Atmosphäre war sehr ruhig und klar. Natürlich gibt es Spieler, die enttäuscht sind, aber es gibt ebenso welche, die eine neue Chance sehen.”

Über die aufgekommenen Gerüchte ist der Gladbach-Verantwortliche sauer: “Die erste Lüge ist, ich sei am Montag vom Stuhl gerutscht und am Boden zerstört gewesen. Die zweite Lüge ist, dass die Sitzung am Montagabend mit dem Präsidium ausserordentlich war. Die dritte Lüge ist, dass es Dienstag und Turbulenzen rund um die Mannschaft gegeben hat. Ich bin schockiert über die Lügen.”

Eberl muss sich nun mit der Trainersuche im Hinblick auf die nächste Saison befassen. Die Co-Trainer René Maric und Alexander Zickler sowie Athletiktrainer Patrick Eibenberger werden Gladbach gemeinsam mit Marco Rose verlassen. Es wird ein komplett neuer Trainerstab kommen. Der Manager stellt schon einmal klar, dass er keinerlei Namen kommentieren werde.

psc 17 Februar, 2021 09:58