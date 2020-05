Raffael will noch 2 Jahre spielen

Seit mittlerweile sieben Jahren spielt Raffael für Borussia Mönchengladbach. Der 35-jährige Routinier würde gerne da bleiben.

Dies macht er im Gespräch mit der “Rheinischen Post” klar. Ob und wie Gladbach mit ihm plant, ist aber für den Angreifer derzeit unklar: “Im Moment weiss ich nicht, wie es weitergeht und wie Borussia mit mir plant. Ich würde mich freuen, wenn ich bleiben kann”, sagt Raffael, der bereits 199 Pflichtspiele (71) Tore für die Fohlnelef bestritten hat.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist ein Karriereende zurzeit kein Thema: “Ich fühle mich gut und möchte gerne noch zwei Jahre spielen. Ich hatte keine schwere Verletzung in meiner Karriere und verspüre noch die Kraft, weiter zu spielen. Ich denke, zwei Jahre sollten es noch werden. Dann wird aber wahrscheinlich Schluss sein.”

Lose Kontakte zu anderen Klubs gäbe es, eine konkrete Offerte sei bislang aber noch nicht eingegangen. Für Raffael, der mittlerweile neben dem brasilianischen auch über den deutschen Pass verfügt, steht fest, dass er mit seiner Familie in Deutschland bleiben will: “Unsere vier Kinder sind hier geboren, meine Frau und ich fühlen uns total wohl in Deutschland”, so der Angreifer.

Die Europakarriere lancierte Raffael einst in der Schweiz: Da war er für Chiasso und den FC Zürich tätig.

