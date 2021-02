Gladbach-Schweizer Elvedi & Zakaria: Einer bleibt, einer geht

Die Verträge der beiden Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi und Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach laufen 2022 aus. Der Verein möchte mit dem Duo verlängern. Gelingen wird dies aber nur bei einem der beiden.

Nach Angaben der “Sport Bild” zeichnet sich bei Nati-Verteidiger Nico Elvedi eine Vertragsverlängerung ab: Zu Beginn dieses Jahres soll es bereits zu positiven Gesprächen gekommen sein. Der 24-Jährige könnte sich zeitnah über 2022 hinaus an die Fohlenelf binden, wo er seit fast sechs Jahren spielt und in der Innenverteidigung derzeit gesetzt ist. Was ebenfalls für eine Ausdehnung des Arbeitspapiers spricht: Konkrete Angebote von anderen Klubs liegen für Elvedi derzeit nicht vor.

Ganz anders ist die Situation bei Nati-Kollege Zakaria. Dieser kämpft sich nach einer langen Verletzungspause infolge von Knieproblemen- und operationen zwar erst wieder heran und ist noch nicht ganz bei 100 Prozent, das Interesse an ihm im Ausland (u.a. ManCity, Liverpool, Atlético) ist aber nach wie vor gross. Auch der FC Bayern soll ihn auf dem Zettel haben. Angeblich lehnt Zakaria auch eine Verlängerung mit Ausstiegsklausel ab. Deshalb ist das Szenario einer Trennung von Gladbach im Sommer am wahrscheinlichsten.

psc 10 Februar, 2021 09:11