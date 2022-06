Gladbach-Sportdirektor Virkus dementiert Verlängerung mit Breel Embolo

Berichte, wonach sich der Vertrag des Schweizer Nationalspielers Breel Embolo bereits bis 2024 verlängert hat, sind falsch.

Die “Bild” berichtete Ende der vergangenen Woche, dass die Fohlen eine Klausel aktivieren, um den bis 2023 gültigen Vertrag um eine Saison zu verlängern. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus dementiert die Klausel zwar nicht, zumindest gezogen wurde sie aber noch nicht. “Zu Vertragsinhalten wie möglichen Optionen äussern wir uns grundsätzlich nicht. Die Meldungen zu Breel entsprechen aber nicht den Tatsachen. Sein Vertrag läuft aktuell bis 2023”, sagt er an der Vorstellung des neuen Gladbach-Trainers Daniel Farke. Embolo ist Stand jetzt also noch für eine weitere Saison an den Bundesligisten gebunden. In der vergangenen Saison wusste er mit insgesamt neun Treffern vor allem in der Rückrunde als einer der wenigen im Team zu überzeugen.

psc 6 Juni, 2022 13:35