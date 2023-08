Gladbachs Sportdirektor Virkus rechnet weiter mit Elvedi-Abgang

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat sich am Mittwochabend beim Rheinischen Fussballgipfel allgemein über die Transferaktivitäten seines Klubs und spezifisch auch zur Personalie Nico Elvedi geäussert.

Nach wie vor stehen die Zeichen beim Schweizer Nati-Verteidiger auf Abschied. Elvedi habe den Wunsch hinterlegt, den Verein zu verlassen. Virkus sagt beim von der "Rheinischen Post" organisierten Anlass: "Wir sind in Gesprächen mit Klubs. Ich kann kein Zeitfenster nennen, aber in den nächsten zwei Wochen wird es sicher eine Entscheidung geben." Bislang soll vor allem die Spur zu Premier Ligist Wolverhampton heiss sein. Dort kam es in dieser Woche zu einem Trainerwechsel. Ob der 26-jährige nach wie vor im Fokus der Wolves steht und ob eine Einigung im Ablösepoker realistisch ist, bleibt vorderhand offen.

Immerhin scheint es angesichts der Aussage von Virkus für den Abwehrspieler auch andere Optionen zu geben. Auch Gladbach möchte Elvedi inzwischen verkaufen, da dieser eine Vertragsverlängerung derzeit ausschliesst und nur noch bis Juni 2024 gebunden ist. "Ich kann kein Szenario ausschliessen, aber letztlich denke ich, dass es eine Einigung geben wird", führt der Gladbach-Verantwortliche bezüglich eines möglichen Transfers des Zürchers aus.

