Gladbach droht Verkauf von Denis Zakaria zum Schnäppchen-Preis

Borussia Mönchengladbach droht im Sommer eine Art “Zwangsverkauf” von Denis Zakaria.

Der Mittelfeldspieler hat sich Ende des letzten Jahres nach einer langen Verletzungspause wieder zurückgemeldet. Noch kann er nicht an seine Leistung aus der Zeit vor seiner im März erlittenen Knieverletzung anknüpfen. Das ist finanziell für Gladbach ein grosses Problem: Zakaria hat sich laut “Bild” entschieden, seinen bis 2022 gültigen Kontrakt nicht zu verlängern. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl schliesst einen ablösefreien Abgang des Schweizer Nationalspielers im kommenden Jahr aber aus. Zakaria “muss” also in diesem Sommer verkauft werden.

Das Problem: Vor Jahresfrist hätte der Bundesligist wohl noch rund das Doppelte für ihn einnehmen können. Die Rede ist von 40 Mio. Euro versus den 20 Millionen, die es heuer geben könnte.

Angeblich schielen der FC Bayern, aber auch englische Topklubs auf den 24-Jährigen.

psc 25 März, 2021 12:11