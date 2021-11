Good News: Breel Embolo vor Rückkehr ins Training

Breel Embolo hat sich vor drei Wochen im Ligaspiel gegen Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen und muss seither pausieren. Der 24-Jährige könnte aber bald zurückkehren.

Dies deutete Gladbach-Trainer Adi Hütter an. “Natürlich hoffen wir, dass Breel so schnell wie möglich retour ist”, sagte der Österreicher vor dem Rheinderby beim 1. FC Köln. Hütter liess weiter durchblicken: “Er ist auf einem guten Weg und trainiert möglicherweise schon nächste Woche teilweise mit der Mannschaft.” Embolo könnte also schon bald sein Comeback geben. Mit Einsätzen noch in diesem Jahr ist jedenfalls zu rechnen.

Vor seiner neuerlichen Blessur präsentierte sich der Schweizer Nati-Stürmer in Topform. Nun wird er sich bei Gladbach im Angriff erst einmal wieder an Alassane Pléa, Marcus Thuram und Kapitän Lars Stindl vorbeikämpfen, die sich in guter Form präsentieren.

psc 26 November, 2021 10:46