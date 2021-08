Hexer Sommer “zufrieden mit unserem Auftritt”

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern trennten sich zum Auftakt der Bundesliga-Saison 1:1. Bedanken dürfen sich die Fohlen unter anderem bei Yann Sommer, der Superstar Robert Lewandowski ein ums andere Mal verzweifeln liess.

Knapp 23.000 Zuschauer verfolgten am Freitagabend den Bundesliga-Auftakt zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern. Und das nicht etwa vorm heimischen TV-Gerät, sondern live im Stadion. “Es ist lange her, dass wir eine solch fantastische Stimmung hier im BORUSSIA-PARK geniessen durften”, freute sich Yann Sommer nach dem Spiel. “Ich hatte schon beim Anpfiff Gänsehaut. Es macht einfach viel mehr Spass, mit den Fans die Emotionen zu teilen.”

Grund zur Freude hatte Sommer nicht nur aufgrund der Fan-Rückkehr, sondern vor allem wegen seiner starken Performance. Der Schweizer Goalie lieferte sich ein Privatduell mit Bayern-Superstar Robert Lewandowski, der ihn letztendlich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff doch noch überwinden konnte.

Gladbach sei mit viel Power und Mut in das Spiel gestartet und sei aufgrund des sehr hohen und aggressiven Pressings laut Sommer verdient in Führung gegangen. Danach sei seine Mannschaft allerdings stetig defensiver geworden, was dem FC Bayern in die Karten gespielt habe.

“Die Bayern hatten einige gute Chancen, aber wir in der Schlussphase auch. Alles in allem bin ich zufrieden mit unserem Auftritt und glücklich über den Punkt”, so Sommer, der zusammen mit Innenverteidiger Nico Elvedi das Schweizer Duo bildete.

