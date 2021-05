Hoffnungsträger Breel Embolo kann seine Topform kompensieren

Gladbach-Stürmer Breel Embolo glänzte beim 5:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld bei seinem letzten Einsatz mit einem Doppelpack, nachdem er zuvor seit Anfang Januar nicht mehr getroffen hatte. Nun hofft er auch gegen den FC Bayern zu reüssieren.

Die Münchner können sich am Samstag vorzeitig zum Meister küren – oder sind es unter Umständen bereits vor Anpfiff. Gladbach tritt am Abend in der Allianz Arena an. Ob Embolo dann in der Startelf steht, ist noch unklar. Leistungsmässig würde es zumindest sein letzter Auftritt rechtfertigen. Und offenbar ist der 24-Jährige weiterhin gut im Schuss: “Er hat seine Form im Training gut kompensiert. Fakt ist auch, dass wir in der Offensive eine riesige Auswahl haben”, wird er von der “Bild” zitiert.

psc 6 Mai, 2021 16:59