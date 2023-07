Jonas Omlin im Gladbach-Tor statistisch schon besser als Yann Sommer

Jonas Omlin wurde von Gladbach im Januar als Nachfolger der langjährigen Nummer 1 Yann Sommer geholt, der seinerseits zum FC Bayern wechselte. Der Neuzugang kann statistisch seinen prominenten Vorgänger schon abhängen.

Zumindest wenn man auf eine bestimmte Statistik schaut, wie es die "Bild" tut. Demnach hat Omlin in der Rückrunde in seinen insgesamt 1291 Minuten, die er für Gladbach zwischen den Pfosten stand, 17 Gegentreffer erhalten. Somit kassierte er alle 71,7 Minuten ein Tor.

Sommer kam in der Hinrunde auf 913 Einsatzminuten im Fohlen-Trikot. Zwar kassierte er insgesamt drei Gegentreffer weniger, also "nur" deren 14. Allerdings musste er alle 65,2 Minuten ein Gegentor hinnehmen. Omlin hat Sommer diesbezüglich also abgehängt.

Ohnehin ist man mit dem 29-jährigen Schweizer in Gladbach sehr zufrieden - weil er schon nach wenigen Monaten im Verein als echter Leader vorangeht.

psc 4 Juli, 2023 14:26