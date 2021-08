Grosse Kehrtwende: Denis Zakaria bleibt wohl doch bei Gladbach

Wie “Sport 1” berichtet, hat der 24-Jährige die Berateragentur Lian Sports, zu der er vor Jahresfrist gewechselt ist, wieder verlassen und wird nun von Familienangehören unterstützt. Konkrete Verhandlungen mit der AS Roma soll es entgegen anderslautender Berichte nicht gegeben haben. Stattdessen könnte Zakaria seinen nur noch bis Juni 2022 gültigen Vertrag bei Gladbach nun doch verlängern.

Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Tagen bestätigte sogar Fohlen-Manager Max Eberl, dass Zakaria mit dem Wunsch an den Verein herangetreten sei “diesen Sommer etwas zu machen”, also einen Transfer zu tätigen. Der Mittelfeldprofi hat sich offenbar umentschieden.

News #Zakaria: He is no longer represented by Lian Sports. Family members instead. There were no negotiations with @OfficialASRoma. Now turnaround: He is likely to stay @borussia this summer. A contract extension is also possible. @SPORT1 @berger_pj 🇨🇭#COYS

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2021