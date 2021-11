Auch ManCity & ManUtd steigen ins Rennen um Denis Zakaria ein

Mit seinen Auftritten in dieser Saison weckt Denis Zakaria wieder Begehrlichkeiten bei Topklubs. Auch Manchester City und Manchester United sind auf den Spuren des Schweizer Nationalspielers.

Nach einer schweren Knieverletzung im Frühling 2020 brauchte der 24-Jährige lange Zeit, um wieder an sein altes Leistungsniveau anzuknüpfen. Inzwischen ist er aber wieder voll da: Sowohl bei seinem Klub Borussia Mönchengladbach wie auch in der Schweizer Nati ist Zakaria gesetzt und zeigt richtig starke Leistungen. Laut dem italienischen Journalisten Gianluigi Longari erneuern nun auch ManCity und ManUtd ihr Interesse am Mittelfeldprofi. Zudem buhlen auch Juventus, die AS Roma und Borussia Dortmund um den 40-fachen Nationalspieler.

Dessen Vertrag bei Gladbach läuft zum Saisonende aus. Auch ein Wechsel im Januar ist nicht gänzlich ausgeschlossen.

New contacts for #Zakaria: Manchester United #MUFC Juventus and Manchester City #MCFC have again expressed interest for the Borussia Moenchengladbach mdf @tvdellosport https://t.co/KQhUFagSob — Gianluigi Longari (@Glongari) November 17, 2021

psc 17 November, 2021 14:46