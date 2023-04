Miro Muheim und Ruben Vargas mit Torvorlagen

An diesem Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Miro Muheim (Hamburger SV): Was für eine Blamage, verlor mit dem HSV 2:3 in Magdeburg. Hatte beim 0:1 klare Tempodefizite offenbart, war ansonsten aber nicht der schlechteste Akteur bei den Rothosen. Miro Muheim bekam kurz vor Schluss wohl wegen Meckerns die Gelbe Karte und lieferte Sekunden vor dem Spielende einen Pass, der in ein Tor mündete. Muheims siebte Torvorlage.

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)

Zweite Niederlage in Folge, nur ein Sieg aus den letzten neun Ligaspielen – die trostlose Saison der Gladbacher geht weiter. Mittendrin zwei Schweizer, die von Anfang bis Ende auf dem Platz standen. Jonas Omlin war nach 20 Minuten zum ersten Mal gefordert und parierte sicher zur Seite, war dann noch mal kurz vor der Pause bei einem Heber in Aktion. Omlin zeichnete sich in der Nachspielzeit dazu mit einer Doppelparade aus. Nico Elvedi fiel nach einer Stunde mit einer starken Grätsche auf, zudem über 100 Ballaktionen.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Dritte Torbeteiligung in den letzten vier Spielen. Ruben Vargas stand in Frankfurt von Anfang an auf dem Rasen. In der 58. Minute war es vor allem sein Verdienst, nachdem er in die Mitte zog und nach seiner Hereingabe das 1:1 fiel. Bei dem blieb es am Ende auch. Nach einer Stunde wurde Vargas ausgewechselt. Djibril Sow war eigentlich für die Frankfurter Startelf aufgeboten, klagte vor dem Spiel aber über Unwohlsein und wurde draussen gelassen.

Urs Fischer (Union Berlin): Dürfte nicht ganz unzufrieden über die Nullnummer gegen die aktuelle Übermannschaft Leverkusen sein. Aus den letzten vier Spielen gab es für Urs Fischer und Co. dennoch nur einen Sieg. Noch stehen die Unioner sensationell auf Platz 3.

