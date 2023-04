Nati-Goalie Jonas Omlin wird bei Gladbach erneut ausgezeichnet

Der Schweizer Nati-Keeper Jonas Omlin hat mit einem weiteren überzeugenden Auftritt für Gladbach seine zweite Nomination für die «kicker»-Elf des Tages geschafft.

Der 29-Jährige war am Samstagabend mit verschiedenen Paraden massgeblich am Punktgewinn der Fohlenelf auswärts bei Eintracht Frankfurt beteiligt. Dafür wird er von der «kicker»-Redaktion mit der Berücksichtigung in der Elf des Tages belohnt. Omlin und Co. haben seit vier Spielen nicht mehr verloren. In der Tabelle liegt die Mannschaft auf dem 10. Platz.

psc 17 April, 2023 11:00