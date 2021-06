Neuer Real-Trainer Carlo Ancelotti jagt einen Gladbach-Profi

Real Madrids neuer Trainer Carlo Ancelotti ist bereits in die Transferplanungen des Klubs involviert. Ein Bundesliga-Profi hat es dem Italiener besonders angetan: Florian Neuhaus.

Laut einem Bericht von “Difensa Central” figuriert der 24-jährige Nationalspieler auf der Wunschliste des neuen Real-Coaches ganz oben. Neuhaus steht bei Gladbach noch bis 2024 unter Vertrag. Angeblich will sich der FC Bayern in einem Jahr intensiv um den Mittelfeldprofi bemühen. Real Madrid könnte dem deutschen Rekordmeister nun aber zuvorkommen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Madrilenen bereits in diesem Sommer einen Versuch für einen Transfer starten.

Neuhaus konzentriert sich erst einmal auf die Europameisterschaft. Stand jetzt plant er mit einer weiteren Saison bei Gladbach. Das Transferfenster ist aber noch lange geöffnet, allfällige Angebote wird er prüfen.

psc 8 Juni, 2021 12:05