Corona-Alarm: Nico Elvedi liefert positiven Schnelltest ab

Borussia Mönchengladbach muss vorderhand auf Abwehrspieler Nico Elvedi verzichten.

Wie der Bundesligist bekanntgibt, fiel das Ergebnis eines Corona-Schnelltests beim 25-jährigen Schweizer Nationalspieler positiv aus. Das Ergebnis des PCR-Tests liegt noch nicht vor. Elvedi befindet sich aber vorerst in häuslicher Isolation und fehlte zum Auftakt in die neue Trainingswoche. Gladbach trifft am Freitagabend auswärts auf den VfL Bochum.

psc 15 März, 2022 16:50