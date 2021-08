Nico Elvedi steht beim spanischen Meister auf der Shortlist

Der spanische Meister Atlético sucht einen neuen Innenverteidiger. Auf der Wunschliste weit oben figuriert Gladbach-Profi Nico Elvedi.

Der Schweizer Nationalspieler zeigte auch an der Europameisterschaft, dass er in der Innenverteidigung in jeder Mannschaft inzwischen ein sehr sicherer Wert ist. Spanischen Medienberichten zufolge ist Atlético auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden. Elvedi soll neben den beiden Franzosen Kurt Zouma (26) von Chelsea und Benoit Badiashile (20) von Monaco ein Thema sein.

Ob die Rojiblancos mit einer allfälligen Offerte bei Elvedi erfolgreich sind, ist allerdings fraglich. Erst im März verlängerte er seinen Vertrag bei Gladbach bis 2024 und betonte da auch, wie wohl er sich beim Bundesliga-Klub fühlt.

psc 6 August, 2021 10:30