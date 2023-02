Nico Elvedi trifft für Gladbach mit Köpfchen, aber verliert

Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi erzielt beim Auswärtsspiel von Gladbach gegen Hertha BSC sein drittes Saisontor in der Bundesliga. Letztlich hat er aber nichts zu jubeln.

Der 26-Jährige verwertet in der 17. Spielminute einen Eckball von Luca Netz per Kopf und bringt seine Farben in Führung. Elvedi kommt bei Gladbach wie üblich in der Innenverteidigung zum Einsatz.

Nach einer halben Stunde gelingt den Berliner der Ausgleich zum 1:1. Bei diesem Treffer sieht die gesamte Gladbach-Verteidigung schlecht aus. Auch in der zweiten Halbzeit läuft es für die Mannschaft von Elvedi nicht nach Wunsch. Stattdessen gelingen der Hertha drei weitere Tore zum 4:1-Sieg.

