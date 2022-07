Noch kein Ja von Sommer zu Borussia Mönchengladbach

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde Yann Sommer mit einem Transfer zum OGC Nizza in Verbindung gebracht. Seit Dienstag ist jedoch bekannt, dass der 33-Jährige nicht nach Südfrankreich wechseln wird. Verhandlungen zwischen den Parteien sind zum Stillstand gekommen.

Borussia Mönchengladbach soll indessen darauf hoffen, dass Sommer seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängert. Ein entsprechendes Angebot liegt ihm wohl vor. Allerdings berichtet “Blick”-Reporter Andreas Böni, dass Sommer den Fohlen noch keine definitive Zusage gegeben hat. Wahrscheinlich sie, dass die Nummer eins der Nati erst in aller Ruhe die Transferperiode abwartet, ehe er einen Entscheid fällt.

Die Absage von Yann Sommer ist ein Nein an Nizza, kein Ja zu einer Vertragsverlängerung in Gladbach. Natürlich ist diese weiter möglich – als wahrscheinlich gilt allerdings, dass erst in aller Ruhe die Transferperiode abgewartet wird

— Andreas Böni (@AndreasBoeni) July 20, 2022