Perfekt: Gladbach leiht Wöber aus - Elvedi vor Abgang

Borussia Mönchengladbach bestätigt die Ankunft des österreichischen Innenverteidigers Maximilian Wöber. Der 25-Jährige kommt auf Leihbasis von Leeds United und könnte auch den Abgang von Nico Elvedi einleiten.

Wöber ist voraussichtlich als (temporärer) Nachfolger des Schweizer Nati-Verteidigers eingeplant. Dieser soll den umgekehrten Weg von Gladbach auf die Insel gehen und wird seit geraumer Zeit mit Wolverhampton in Verbindung gebracht. Noch ist Elvedi allerdings nicht gewechselt.

Eine Kaufoption kann sich der Bundesligist für Wöber derweil nicht sichern. Dessen Vertrag in Leeds läuft bis 2027. "Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun. Er ist ein Spieler, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen. Als Linksfuss ist er zudem auch in taktischer Hinsicht ein echter Zugewinn und kann sowohl in der Innenverteidigung, aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden", sagt Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus zum Neuzugang.

Herzlich willkommen bei Borussia, Max! Borussia leiht den 25-jährigen Verteidiger Maximilian Wöber bis zum 30. Juni 2024 von @LUFC aus.#DieFohlen #FohlenFamilie — Borussia (@borussia) July 31, 2023

psc 31 Juli, 2023 14:46