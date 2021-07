Also doch: Zakaria will Gladbach in diesem Sommer verlassen

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl lässt die Katze aus dem Sack: Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria strebt noch in diesem Sommer eine Luftveränderung ab.

Dies hat der 24-jährige Mittelfeldspieler gemeinsam mit seinem Umfeld und den Beratern entschieden. An Bemühungen um einen längerfristigen Verbleibt bei den Fohlen hat es von Seiten des Bundesligisten nicht gemangelt, wie Eberl dem “kicker” verrät: “Bei Denis haben wir seit Oktober versucht, mit ihm zu verlängern. Denis und sein Management haben uns relativ klar gesagt, dass sie in diesem Sommer einen Transfer favorisieren, wenn sich etwas ergibt.”

Die grosse Frage lautet nun, ob sich diese Möglichkeit ergibt: Zakaria, der bei Gladbach nur noch eine Saison unter Vertrag steht, blickt auf eine schwierige letzte Saison zurück. Er kämpfte sich von einer gravierenden Knieverletzung zurück und fand erst allmählich wieder zu seinem gewohnten Spiel. An der EM war er in der Schweizer Nati nicht gesetzt und musste im Zentrum Granit Xhaka, Remo Freuler und Xherdan Shaqiri den Vortritt lassen.

In der Vergangenheit wurde der lauf- und zweikampfstarke Profis mit Topklubs aus England und Spanien oder auch dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Von konkreten Anfragen ist derzeit aber nichts bekannt. “Warten wir ab, was passiert”, sagt Eberl.

