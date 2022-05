Platzt der Gladbach-Deal? Wüstenklub lockt Lucien Favre mit mehr Gehalt

Vor einer Woche sollte Lucien Favre eigentlich als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach vorgestellt werden. Die Präsentation blieb allerdings aus. Mittlerweile soll ein weiterer Klub mitmischen.

Eigentlich, so schrieb die “Bild” vergangene Woche, sollte Lucien Favre bereits am Sonntag (22. Mai) offiziell als neuer Trainer von Borussia Mönchenglabdach vorgestellt werden. Passiert ist bis heute nichts, zumindest von offizieller Seite.

Die “Sport Bild” feuert nun noch mal nach. Demnach liegt Favre ein lukratives Angebot des saudischen Al-Nassr Riad vor. In der Wüste könnte der Schweizer Übungsleiter pro Saison rund fünf Millionen Euro verdienen. Ein Betrag, der weit über dem liegt, was er in Gladbach bekommen würde. Dem Vernehmen nach soll Favre derzeit überlegen, ob ihn die Offerte aus Saudi-Arabien reizt.

Gladbach soll sich intern bereits auf Favre als neuen Trainer und Nachfolger von Adi Hütter festgelegt haben. Favre ist nach seinem Aus bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 ohne Job. Auch sein ehemaliger Klub OGC Nizza soll dem 64-Jährigen Avancen machen.

aoe 28 Mai, 2022 15:02