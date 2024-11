Seoane hält das Rennen zwischen Omlin & Nicolas offen

Die Frage, ob Kapitän Jonas Omlin nach seiner Rückkehr bei Gladbach tatsächlich wieder die Nummer 1 wird und Moritz Nicolas verdrängt, will Trainer Gerardo Seoane noch nicht beantworten.

Omlin konnte in dieser Woche nach überstandenen Wadenproblemen endlich wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Die Partie bei RB Leipzig am Samstag kommt für den 30-Jährigen noch zu früh, nach der Länderspielpause wäre er aber wieder auf der Höhe, falls kein Rückschlag dazwischenkommt. Seoane lässt indes offen, ob er fortan auf Omlin oder Nicolas als Stammkeeper setzt. "Im Moment gibt es ja noch keinen Zweikampf, weil Jonas Omlin noch nicht spielfähig ist. Wenn er wieder spielfähig ist, werden wir unsere Entscheidung kommunizieren", teilt der Gladbach-Coach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit und führt aus: "Wir haben ein gutes Torhüterteam und wissen, dass Mo sehr konstant gespielt hat. Er ist ein Rückhalt und hat immer wieder 'Big Saves' in seinem Spiel. Das gleiche Gefühl haben wir aber auch von Jonas, wenn er bei 100 Prozent ist. Wir werden unsere Entscheidung zum gegebenen Zeitpunkt kommunizieren."

Bisher hat Seoane stets auf seinen Landsmann gesetzt, wenn dieser fit war.

psc 7 November, 2024 16:07